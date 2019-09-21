В результате ДТП в Кишинёве перевернулась легковушка: пострадал подросток (ФОТО)

0

Серьёзная авария произошла около часа назад на Заводской улице столичного сектора Чеканы. Фотографии с места происшествия были опубликованы очевидцем в социальной сети.

По словам автора публикации, на дороге столкнулись Ford и Volkswagen, один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате столкновения пострадал 16-летний подросток. Он получил травму ноги. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Город без маршруток (ГБМ)