В результате ДТП в Кишинёве перевернулась легковушка: пострадал подросток (ФОТО)

В результате ДТП в Кишинёве перевернулась легковушка: пострадал подросток (ФОТО)

Серьёзная авария произошла около часа назад на Заводской улице столичного сектора Чеканы. Фотографии с места происшествия были опубликованы очевидцем в социальной сети.

По словам автора публикации, на дороге столкнулись Ford и Volkswagen, один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате столкновения пострадал 16-летний подросток. Он получил травму ноги. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Город без маршруток (ГБМ)

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