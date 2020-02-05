В результате ДТП в Дубоссарах автомобиль перевернулся на крышу: есть пострадавшие (ФОТО)

В результате ДТП в Дубоссарах автомобиль перевернулся на крышу: есть пострадавшие (ФОТО)

Серьёзная авария произошла сегодня утром вблизи села Маркауцы Дубоссарского района. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети.

По данным полиции, 25-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и перевернулся на крышу. В машине также находилась 22-летняя сестра молодого человека. Она была доставлена с различными травмами в районную больницу Криулян, передаёт publika.md.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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