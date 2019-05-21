В результате ДТП в центре столицы перевернулась машина скорой помощи, в которой находился пациент (ВИДЕО)

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Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с другим автомобилем. Инцидент произошёл в ночь на 21 мая на пересечении улиц В. Александри и Букурешть в центре Кишинёва.

Согласно полученной информации, пациент, врачи и водитель спецавтомобиля получили несерьёзные ранения. На место происшествия прибыла другая машина скорой помощи для того, чтобы доставить в больницу пациента и пострадавших. По словам пассажира, который находился в легковушке, водитель спецавтомобиля проехал на красный сигнал светофора на высокой скорости. Пассажир утверждает, что проблесковые маячки скорой помощи были включены, а сирена – нет.

– Водитель скорой не убедился, что мы уступаем дорогу. Спецавтомобиль резко выехал на перекрёсток, мы ехали на зелёный сигнал светофора, мы даже не успели отреагировать, – рассказал пассажир легковушки.

За рулём автомобиля находилась женщина, которая впала в шоковое состояние. А врачи скорой не смогли рассказать о том, как произошло ДТП. По их словам, они были заняты пациентом, передаёт publika.md.

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства дорожного происшествия. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.