В результате аварии в Вулканештах пострадал водитель повозки

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Вулканештах в конце прошлой недели. На дороге легковой автомобиль столкнулся с повозкой.

Согласно полученным данным, в темное время суток ехавший по дороге легковой автомобиль марки Toyota врезался в повозку, которая не была оборудована светоотражателями. В результате аварии машина и повозка были серьезно повреждены.

Врачи «скорой помощи» госпитализировали в районную больницу Вулканешт водителя повозки. Им оказался житель села Гэвэноаса, Кагульского района. По данным новостного портала gagauzinfo.md, 57-летний мужчина получил травмы головы.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.