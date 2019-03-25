В результате аварии в Комрате серьёзно пострадали два автомобиля (ВИДЕО)

В результате аварии в Комрате серьёзно пострадали два автомобиля (ВИДЕО)

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Комрате в минувшие выходные. Там сильно пострадали два автомобиля.

Как сообщила офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан, инцидент случился на перекрестке улиц Ленина и Освобождения, пишет gagauzinfo.md. По ее словам, 43-летний житель города Яловены, управлявший автомобилем марки Opel Astra, совершил столкновение с Renault Megane под управлением 44-летнего комратчанина.

В результате аварии автомобили получили технические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

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