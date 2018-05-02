В результате аварии с участием трёх машин пострадал несовершеннолетний (ВИДЕО)

В результате аварии с участием трёх машин пострадал несовершеннолетний (ВИДЕО)

Серьёзное ДТП произошло вчера на трассе Балканы-Думбрава.

В результате столкновения 13-летний подросток был госпитализирован в столичную детскую больницу “Валентин Игнатенко”, передаёт unimedia.md. Согласно переданной информации, грузовик, за рулём которого находился 44-летний водитель, столкнулся с легковушкой марки Mazda. От сильного удара автомобиль отлетел и врезался в другую машину, марки Dacia.

В результате аварии пострадал подросток, который находился в салоне одного из автомобилей. Остальные участники аварии получили лёгкие травмы.  За рулём обеих легковых машин находились 35-летние женщины.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, полиция и пожарные. Органы правопорядка расследуют это дело.

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