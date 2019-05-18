В результате аварии на трассе Тирасполь-Парканы пострадали 3 человека

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В минувшие сутки в Приднестровье зафиксировано 6 аварий, из них в Бендерах – 2, в Тирасполе, Дубоссарах, Рыбнице и Слободзейском районе – по одной. В результате ДТП, которое произошло на трассе Тирасполь – Парканы, пострадали 3 человека.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, два пассажирских микроавтобуса марки Mersedes столкнулись в районе АЗС «Ковчег» вечером примерно в четверть шестого. Водитель маршрутного такси, 35-летний бендерчанин, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди транспорт.

В результате трое пассажиров «двадцатки» были госпитализированы. У 18-летнего бендерчанина диагностирован закрытый перелом костей спинки носа со смещением. Ещё у двоих пассажиров, предположительно, черепно-мозговые травмы. Проводится разбирательство. Устанавливается степень вины каждого участника ДТП.