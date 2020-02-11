В результате аварии на трассе Тирасполь-Каменка перевернулся автомобиль

В результате аварии на трассе Тирасполь-Каменка перевернулся автомобиль

ДТП произошло в районе села Сарацея. Водитель не учёл метеоусловия, в результате чего его автомобиль марки BMW съехал с трассы и перевернулся.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, водитель хотел свернуть, но его машину начало заносить на проезжей части и отбросило на отбойник. После этого авто перевернулось. В транспортном средстве пассажиров не было. Водитель не пострадал. А вот его BMW восстановлению не подлежит.

Органы правопорядка выясняют обстоятельства происшествия. Согласно предварительным данным, водитель был трезв.

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