В результате аварии на трассе Кишинёв-Сороки пострадали 2 ребёнка и 2 взрослых

В результате аварии на трассе Кишинёв-Сороки пострадали 2 ребёнка и 2 взрослых

ДТП произошло вчера, 12 октября, вблизи села Негурень Теленештского района.

По данным Генеральной полиции РМ, 34-летний водитель автомобиля марки Renault Scenic по неустановленной пока причине не справился с управлением, в результате чего машина вылетела за пределы трассы и перевернулась. От случившегося пострадал сам водитель, а также трое пассажиров, среди которых два несовершеннолетних в возрасте 9 и 11 лет. Потерпевших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в районную больницу Теленешт.

Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

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