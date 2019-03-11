В Резинском районе разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину (ВИДЕО)

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Семья из села Гидулены Резинского района разыскивает без вести пропавшего 60-летнего мужчину. Дочь и супруга пропавшего просят помощи в поисках у жителей страны.

Последний раз Василия Робей видела его супруга во вторник, 5 марта, на автостанции в Кишинёве, когда они планировали поехать домой. Две недели назад супруги Робей ездили в гости к дочери в Страшены, пишет canal2.md. 5 марта они отправились домой. Прибыв на автостанцию в Кишинёв, женщина отправилась на Центральный рынок, а мужчина остался у микроавтобуса, на котором они должны были поехать домой.

– Никто из родственников, и даже водитель микроавтобуса не видели его, – рассказала супруга пропавшего.

По словам родственников, у мужчины есть психологические проблемы после того, как 20 лет назад он упал с крыши. Однажды он уже пропал на 3 дня и был найден у одного из родственников в соседнем селе.

– Я сообщила в полицию, обзвонила всех друзей и родственников, сделала пост в соцсети, но вот уже пятый день его нет и у нас нет никакой информации, – рассказала дочь пропавшего.

В день исчезновения у мужчины не было при себе ни документов, ни денег. Приметы пропавшего: телосложение худощавое, редкие волосы, короткая стрижка. Был одет в чёрный пиджак, синие штаны, серую шляпу, коричневые зимние ботинки. Ходит, прихрамывая, а левый глаз отличается по цвету.

У полиции на данный момент нет никакой информации о пропавшем. Тех, кто видел и знает о местонахождении мужчины, просят звонить в Службу 112.