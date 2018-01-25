В Резинском районе 14 школьников и учитель отравились слезоточивым газом

Инцидент произошел в селе Перень Резинского района. Все пострадавшие были доставлены в больницу с одышкой и кашлем.

По словам представителей минздрава, двое детей были помещены в реанимационное отделение, 11 – в педиатрию, а взрослый – в терапию. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь, их жизни находятся вне опасности, пишет realitatea.md.

По предварительной информации, речь идет о газовом баллончике „Жгучий перчик”, который принес в школу и распылил там один из учеников.