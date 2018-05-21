В Резине укус бешеной кошки привёл к заражению мужчины

В связи с этим в населенном пункте был объявлен карантин в течение двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства безопасности пищевых продуктов, заражённая бешенством бродячая кошка укусила жителя села Солончень. В связи с этим инспекторы отправились на место происшествия, где провели вакцинирование 181 кошек и собак. За время карантина специалисты должны будут предпринять ряд действий по устранению проблемы.

Начальник районного Управления безопасности пищевых продуктов Валентина Ботнарь провела в связи с этим рабочее совещание со всеми подключёнными к району службами, в ходе которого обсуждалась и вспышка африканской свиной чумы. Напомним, что за последнее время в Молдове было зафиксировано 5 очагов АСЧ. Один очаг “обосновался” в селе Паланка Штефан-Водского района, три – в селе Бешгиоз Чадыр-Лунгского района, и один – в селе Твардица Тараклийского района. Глава районного Управления безопасности пищевых продуктов предупредила о необходимости принимать меры по профилактике заболевания.