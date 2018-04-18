В Резине ревнивая женщина ударила сожителя ножницами в грудь

Инцидент произошел в городе в ночь с понедельника на вторник.

Согласно информации полиции, пара находилась в гостях у приятелей. В какой-то момент между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой 35-летняя женщина схватила ножницы и всадила их в грудь своему сожителю того же возраста, пишет unimedia.info.

Изначально мужчина не обратился за помощью к врачам, однако впоследствии почувствовал себя хуже. Нанесшая удар женщина сама вызвала “скорую помощь”, мужчина был госпитализирован в районную больницу Резины.

Увидев характер травмы, врачи вызвали полицию. На допросе пострадавший, не желая “подставлять” возлюбленную, заявил, что подвергся нападению на улице со стороны четверых неизвестных, и один из них ударил его ножницами.

Следователи этой версии, однако, не поверили, и допросили саму женщину. В результате было заведено уголовное дело и инициировано расследование для сбора доказательств совершения преступления. Сама подозреваемая не была помещена под предварительный арест.