В Резине расследуют обстоятельства загадочного самоубийства женщины

В Резине расследуют обстоятельства загадочного самоубийства женщины

Жительница Резины по неизвестной причине выбросилась в колодец, расположенный во дворе её дома. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели, которые извлекли тело 58-летней женщины. 

В результате расследования было установлено, что женщина проживала в доме вместе с мужем. Супруг утверждает, что у них не было никаких ссор. Трагедия произошла в то время, когда мужчина находился на работе, а его супруга осталась дома одна, передаёт publika.md.

На теле погибшей не было найдено следов насильственной смерти. Обстоятельства инцидента выясняются.

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