В Резине принимают дополнительные меры по предупреждению распространения африканской чумы свиней

В Резине принимают дополнительные меры по предупреждению распространения африканской чумы свиней

Ввиду выполнения Плана мер по искоренению и профилактике африканской чумы свиней у кабанов, сотрудники Районного управления по безопасности пищевых продуктов в Резине совместно с представителями Сектора лесного хозяйства, Экологической инспекции, Управления чрезвычайных ситуаций и карабинерами повторно проверили лес в селе Тахнэуць площадью 1050 гектаров. 

Во время проверок уделялось внимание тому, нет в лесу трупов кабанов или больных животных. В результате проведенного рейда ничего из вышесказанного обнаружено не было.

В то же время на территории сел Царевка, Сыркова, Гординешть, Чинисеуць, Екимэуць Резинского района проходит картографикация и идентификация свиней. Их владельцев информируют о путях распространения вируса и необходимости соблюдения правил безопасности.

 

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