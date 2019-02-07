В Резине нетрезвый водитель наехал на патрульного и попытался скрыться (ВИДЕО)

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Вечером 6 февраля на одной из улиц г. Резина патрульными инспекторами был замечен автомобиль Honda, который передвигался странным образом. Водителя остановили, однако он проигнорировал требование предъявить документы и заперся в машине.

После попыток полиции открыть двери автомобиля водитель намеренно совершил наезд на патрульного инспектора, а затем покинул место происшествия. В результате 51-летний патрульный инспектор был госпитализирован в Резинскую районную больницу с сотрясением мозга.

Водитель иномарки продолжил движение по той же улице и врезался в ворота местного ресторана. Прибывший на подмогу полицейский патруль помог задержать нарушителя.

Задержанным оказался 44-летний мужчина, который ранее попадался за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На этот раз водитель категорически отказался пройти тест на алкоголь. В результате было возбуждено два уголовных дела за угрозу для жизни и здоровья государственного служащего и отказ от прохождения медицинской проверки для выявления состояния опьянения.