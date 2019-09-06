В Резине 8-летняя девочка скончалась в больнице от вирусной инфекции: министр здравоохранения уверена, что смерти можно было избежать

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Восьмилетняя девочка скончалась в районной больнице Резины от вирусной инфекции. Трагедия произошла 12 февраля. Министр здравоохранения Алла Немеренко считает, что смерти можно было избежать, если бы девочку своевременно перевели в отделение реанимации.

– Девочка провела в приёмном покое более 4-х часов, за это время её не проконсультировал ни один специалист. Спустя ещё два часа, проведённые в отделении, она была переведена в реанимацию, где два часа рядом с ней была только медсестра, без какого-либо медицинского наблюдения, – написала министр здравоохранения на своей странице в социальной сети.

По словам Аллы Нимеренко, этот случай не был обнародован бывшим правительством, так как это произошло в избирательную кампанию. Кроме этого, она отметила, что в районной больнице Резины были обнаружены десятки нарушений процедур и стандартов в области здравоохранения.

– Я ходатайствовала об отстранении от должностей реаниматолога и директора больницы, – отметила министр здравоохранения.

Дело расследует прокуратура, передаёт tv8.md.