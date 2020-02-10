В Республиканскую больницу вернется ранее выведенная из нее поликлиника (ВИДЕО)

В Республиканскую больницу вернется ранее выведенная из нее поликлиника (ВИДЕО)

Вследствие многочисленных обращений граждан правительство восстановит поликлинику Республиканской больницы в здании больницы. Об этом после оперативного заседания в формате президент – премьер – спикер объявил Игорь Додон. 

Он напомнил, что несколько лет назад власти страны приняли решение разделить Республиканскую больницу и поликлинику, которая раньше была при ней. Таким образом, сейчас поликлиника находится достаточно далеко от больницы – на расстоянии в несколько сотен метров. Власти решили вернуться к прежнему месторасположению.

– Это очень важно. В Республиканскую больницу приезжают люди со всей страны. Они перебегали через дорогу, бывали и ДТП. Мы решили восстановить в Республиканской больнице поликлинику, в которой будут делать все анализы и всё остальное, что необходимо, для получения лечения в больнице, – сказал он. 

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