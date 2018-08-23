В Республиканской больнице инсценировали пожар (ВИДЕО)

По словам вице-директора Службы эксплуатации Республиканской больницы Григоре Бабейку, целью учений была подготовка персонала к подобным ситуациям. После того, как спасатели удостоверились, что все в порядке, пациентам разрешили вернуться в здание. Представители службы ЧС говорят, что подобные учения помогут людям быстрее мобилизоваться в случае необходимости.