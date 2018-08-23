В Республиканской больнице инсценировали пожар (ВИДЕО)

По сценарию, возгорание произошло на 7 этаже здания. Весь персонал и пациентов эвакуировали.
По словам вице-директора Службы эксплуатации Республиканской больницы Григоре Бабейку, целью учений была подготовка персонала к подобным ситуациям. После того, как спасатели удостоверились, что все в порядке, пациентам разрешили вернуться в здание. Представители службы ЧС говорят, что подобные учения помогут людям быстрее мобилизоваться в случае необходимости.
Нелегко пришлось пациентам, которые были вынуждены покидать здание по лестницам. Вместе с тем люди признались, что для них это полезный опыт.
Тем временем, врачей научили пользоваться огнетушителями, которыми оснащены все этажи здания, пишет protv.md.
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