В рейтинге ФИДЕ Молдова занимает 46 место из 179 стран

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Игорь Додон, который вчера в качестве президента Шахматной федерации Молдовы председательствовал на общем собрании федерации, в рамках которого были подведены итоги деятельности за прошлый год и определены приоритеты дальнейшей работы.

– В рейтинге ФИДЕ Молдова занимает 46-ю строчку из 179 стран. За семь лет, что я возглавляю федерацию, было отмечено много успехов. Так, лишь за прошлый год проведено два соревнования в Бельцах и Кишиневе и более 50 местных и региональных турниров. Наши шахматисты приняли участие в 24 международных соревнованиях, на которых достигли выдающихся результатов. В то же время федерация на сегодняшний день объединяет 33 клуба и ассоциации на всей территории страны, – отметил он.

По словам главы государства, в нынешнем году федерация планирует провести 60 национальных турниров, а наши шахматисты примут участие в 30 международных соревнованиях, прежде всего, во Всемирной Шахматной олимпиаде, которая пройдет в Батуми (Грузия) одновременно с конгрессом ФИДЕ, где Додон приме участие в качестве президента Шахматной федерации Молдовы.

– Первостепенной задачей остается введение шахмат в школьную программу и продвижение этого вида спорта среди детей. Я горжусь результатами, достигнутыми молдавскими шахматистами, и я в качестве президента Шахматной федерации Республики Молдова приложу дополнительные усилия для того, чтобы эти достижения были в дальнейшем приумножены, – добавил Игорь Додон.