В разгар пандемии две семьи устроили массовую драку в Сороках: понадобилась помощь “Фулджера” (ВИДЕО)

В разгар пандемии две семьи устроили массовую драку в Сороках: понадобилась помощь “Фулджера” (ВИДЕО)

Жуткий случай произошёл вчера в Сороках – в городе, находящемся на карантине из-за распространения COVID-19. Две семьи сцепились в драке, а на это “зрелище” пришли посмотреть десятки людей. 

Согласно полученной информации, ссора между двумя семьями ромов переросла в драку. Инцидент произошел на улице В. Строиеску в Сороках. В том районе патрулировали двое полицейских спецбригады “Фулджер”, которые вмешались в драку, передаёт telegraph.md.

На подмогу был вызван ещё один экипаж “Фулджера” и местная полиция. Нарушителей задокументировали и отвезли в полицейский участок.

Напомним, что 1 апреля в Сороках был введён карантин. Несмотря на это распространение коронавируса в муниципии не остановилось. В связи с этим Комиссия по ЧС приняла вчера решение ужесточить меры.

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