В рамках программы ПСРМ стартовали работы по обустройству “примерного двора” на Буюканах (ФОТО)

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Под контролем главы фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динария Кожокару ведутся работы по обустройству “примерного двора” по адресу Алба Юлия, 206.



На данный момент ведутся работы по строительству стадиона. Кроме этого, будет благоустроен двор. На эти цели из муниципального бюджета выделено более 600 тыс. леев, – отметил Кожокару на своей странице в соцсети.

Глава фракции Партии социалистов также добавил, что в ближайшем будущем в секторе Буюканы планируется полноценный ремонт ещё трёх стадионов.