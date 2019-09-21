В рамках программы ПСРМ по благоустройству столичных дворов на улице Траян были установлены скамейки (ФОТО)

В рамках программы ПСРМ по благоустройству столичных дворов на улице Траян были установлены скамейки (ФОТО)

По просьбе граждан, проживающих по адресу: ул. Траян 19/3, в их дворе были установлены скамейки. Работы проводились в рамках программы фракции Партии социалистов в МСК по благоустройству столичных дворов.

Об установленных скамейках сообщил на своей странице в социальной сети вице-примар сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– В секторе Ботаника планируется установить еще 60 скамеек. Адреса утверждены, согласно обращениям граждан. Работы будут завершены до наступления холодов, – написал Витнянский.

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