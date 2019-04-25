В рамках Года семьи президент поздравит все пары долгожителей в более чем 1600 населенных пунктах страны (ВИДЕО, ФОТО)

В рамках Года семьи президент поздравит все пары долгожителей в более чем 1600 населенных пунктах страны (ВИДЕО, ФОТО)

Глава государства продолжает отдавать дань уважения семейным парам-долгожителям в нашей стране. Сегодня с особым удовольствием Игорь Додон принял в резиденции кишиневскую чету Григел, которая недавно отметила 60-летие совместной жизни.

Георге Григелу 8 декабря 2018 года исполнилось 85 лет, а его супруге Татьяне 13 сентября исполнится столько же.

– Выразил восхищение за преданность супругов друг другу. Кроме того, принял решение в рамках Года семьи поздравить все пары долгожителей в более чем 1600 населенных пунктах страны, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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