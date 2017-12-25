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В районной больнице Унген не осталось пакетов для переливания крови

В районной больнице Унген не осталось пакетов для переливания крови

Врачи надеются, что проблема будет решена в январе нового года.

С середины октября в Секции переливания районной больницы Унген нет пакетов/контейнеров для сбора крови. В настоящее время в больнице имеется только 1-2 пакета для крови для разных групп сообщает газета Unghiul.

В случае срочной необходимости служебный автомобиль должен будет отправиться в Кишинев в Национальный центр переливания крови, чтобы привезти необходимую кровь.

Тем не менее, в учреждении заверили, что разрешением ситуации занимаются. По словам главы Унгенского района Людмилы Гузун, контракт на закупку уже подписан, и остается лишь дождаться вступления его в силу, поскольку процедура закупок – длительный процесс.

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