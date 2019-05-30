В районе аэропорта выпал град: автовладельцы в панике прячут свои машины (ФОТО, ВИДЕО)

В районе аэропорта выпал град: автовладельцы в панике прячут свои машины (ФОТО, ВИДЕО)

Настоящая паника поднялась среди кишинёвцев. Дождь с градом добрался до района Международного аэропорта Кишинёва.

Интернет-пользователи спешат поделиться фотографиями и видеозаписями, сделанными в разных районах столицы. Горожане, проживающие вблизи аэропорта, показали фотографии с кусочками льда размером с орех, которые падают с неба, пишет echipa.md. Водители, которые попали под град, говорят, что боятся остаться с поломанными стёклами. А некоторые автовладельцы успели спрятать свои машины под ковриками.

Стоит отметить, что град начался с Яловенского района, а затем добрался и до Кишинёва. Синоптики объявили «жёлтый» код и на последующие дни.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md