В районах выявлены два новых случая заболевания корью

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Сотрудники Национального агентства общественного здравоохранения подтвердили ещё два случая заболевания корью. Вспышки, подтверждённые лабораторными исследованиями, были зарегистрированы в Окнице и Бричанах.

Речь идёт о невакцинированно ребёнке 3,5 лет из Окницы. Второй заболевший – 25-летний уроженец Бричанского района, вернувшийся из Украины.

В целом, с начала прошлого года было подтверждено 346 случаев заболевания корью, сообщает radiochisinau.md. Эпидемиологи напоминают населению, что корь является очень заразной болезнью, которая быстро распространяется. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая длится 1-7 дней. Через 3-4 дня после начала лихорадки начинаются высыпания.

Заболевание можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (РОР) в течение первого года жизни ребенка, в 6-7 и 14-15 лет. Вакцинация бесплатна для всех лиц.