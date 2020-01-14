В пылу ссоры украл телефон: столичная полиция задержала уличного вора (ВИДЕО)

0

Сотрудники полиции сектора Центр задержали мужчину за уличное ограбление. Им оказался 20-летний уроженец района Единец.

18 декабря 2019 года в полицию обратился 21-летний потерпевший, который сообщил, что у него отняли мобильный телефон. Удалось установить, что жертва с подозреваемым были знакомы. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый украл мобильный телефон Nokia, а затем скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 1 500 леев.

Вскоре нарушитель был задержан. Мужчина признал свою вину и заявил, что украденный телефон продал. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.