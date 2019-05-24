В пункте пропуска «Паланка» правоохранители обнаружили у молдаванина контрабандные картины

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В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» правоохранители Украины и Молдовы обнаружили контрабандные картины.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, вчера, 23 мая, пограничники и таможенники Украины и Молдовы в общем пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» во время проверки автобуса молдавской регистрации обнаружили пять картин неизвестных авторов. Автобус следовал из Молдовы в Украину. Перевозивший картины гражданин Молдовы пояснил, что приобрел произведения искусства на одном из рынков Кишинёва и намеревался привезти их в Украину, передаёт prichernomorie.com.ua.

Поскольку гражданин Молдовы не имел никаких документов о происхождении картин, и с целью определения их ценности, художественные произведения были изъяты правоохранителями Молдовы.