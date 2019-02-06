В Пскове задержали находящегося в розыске гражданина Молдовы

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали при пересечении государственной границы молдаванина, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на выездное направление прибыл гражданин Молдовы. При осуществлении проверки документов выяснилось, что 44-летним мужчиной интересуются правоохранительные органы Молдовы, пишет pln-pskov.ru.

Мужчина числится в розыске за преступление, совершённое в Молдове. Он нарушил правило безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение телесного повреждения средней тяжести. За совершение данного преступления ему теперь грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет.

Задержанный гражданин Молдовы в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции города Себеж для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.