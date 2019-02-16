В Пскове задержали молдаванина, находящегося в федеральном розыске

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при пересечении государственной границы Российской Федерации задержан гражданин Молдовы, находящийся в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на выездное направление прибыл гражданин Республики Молдовы. В ходе осуществления проверки его документов выяснилось, что 30-летним мужчиной интересуются правоохранительные органы, пишет pln-pskov.ru.

Молдаванин числится в розыске за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с аннулированием права управления транспортными средствами.

Гражданин Молдовы в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции города Себеж для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.