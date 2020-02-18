“В противном случае – отставка”. Президент отчитал директора “Термоэлектрики” за январские счета и получил заверения, что февральские будут на 30% ниже (ФОТО, ВИДЕО)

“В противном случае – отставка”. Президент отчитал директора “Термоэлектрики” за январские счета и получил заверения, что февральские будут на 30% ниже (ФОТО, ВИДЕО)

В связи с сотнями обращений жителей Кишинева, которые крайне недовольны полученными за январь счетами за отопление, глава государства созвал сегодня рабочее заседание с представителями компании «Термоэлектрика», столичной мэрии и компании «Молдовагаз» для прояснения ситуации.

Игорь Додон отметил, что в условиях аномально теплой зимы и отсутствия роста тарифов на газ выглядит очень странным, почему люди должны платить больше за отопление.

– Как так вышло, что, несмотря на то, что газ с 1 января не подорожал, а граждане меньше пользовались отоплением, людям пришли такие высокие счета? Это ненормально. Я получил сотни обращений всего за несколько дней. Люди считают, что их обкрадывают, и требуют отставок, – сказал президент. 

Глава государства поручил провести тщательный анализ сложившейся ситуации. Директор «Термоэлектрики» заверил президента, что счета за февраль будут на 25-30% ниже, чем в прошлом году и в нынешнем январе.

– В противном случае, чтобы не было потом никаких вопросов, мы потребуем вашей отставки, – ответил Игорь Додон. 

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