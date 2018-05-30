В прошлом году в Молдове было осуждено 377 несовершеннолетних (ГРАФИК)

Такие данные предоставило Национальное бюро статистики в отчёте о положении детей в Республике Молдова в 2017 году.

Так, количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, составляет 1384 случаев, из которых 89 преступлений совершили дети до 14 лет.

По статистике, больше всего закон нарушали мальчики – 91,3%, тогда как на девочек приходится 8,7% преступлений. Чаще всего несовершеннолетние попадаются на кражах, грабежах и хулиганстве. Так, из общего количества совершённых подростками преступлений 69,8% составляют кражи, 6,8% – грабежи, а 3,5% – хулиганство. А почти каждый второй осужденный подросток был наказан именно за кражу.

Однако тенденция преступлений, допущенных несовершеннолетними, всё же идёт на спад. То есть в стране на 100 тысяч несовершеннолетних насчитывается 118 преступлений, тогда как в 2013 году таковых было 163. Количество преступлений снизилось с 3,0% в 2013 году до 2,2% в 2017.

А вот количество преступлений, направленных против детей, значительно увеличилось. Так, в 2107 году 1,4 тысячи детей пострадали в результате тех или иных преступных действий, совершённых в их отношении. Это, в свою очередь, на 61,6% больше, чем в 2013 году.