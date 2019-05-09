В прошлом году в Молдове были изъяты контрафактные товары, стоимость которых превышает 300 тысяч леев

В прошлом году в Молдове были изъяты контрафактные товары, стоимость которых превышает 300 тысяч леев

На протяжении 2018 года Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком зафиксировало 56 случаев незаконного использования товарных знаков других фирм, в результате чего была изъята продукция, стоимость которой составляет 359 686 леев.

Согласно Кодексу о правонарушениях, фальсификация или контрафакция продукции влечет наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц (от 3 000 до 4 500 леев) в отношении физлица, от 120 до 180 условных единиц (от 6 000 до 9000 леев) в отношении должностного лица или в обоих случаях неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md