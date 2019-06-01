В прошлом году в Молдове более 1 700 детей родились преждевременно

В прошлом году в Молдове более 1 700 детей родились преждевременно

В 2018 году в Молдове родились более 1 700 недоношенных детей, из которых 52 скончались. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Отсутствие медицинских специалистов, устаревшие инкубаторы, отсутствие медицинской подготовки для родителей являются основными причинами, которые приводят к преждевременным родам и детской смертности, пишет trm.md.

Однако, по словам народного адвоката по правам ребёнка Майи Бэнэреску, женщины, рожающие преждевременно, редко обращаются в суд. А всё потому, считает эксперт, что они мало информированы о своих правах.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md