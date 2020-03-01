В Прощеное воскресенье Игорь Додон вместе с сотнями прихожан принял участие в литургии в Монастыре Чуфля (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, в Прощеное воскресенье, Игорь Додон принял участие в Божественной литургии, проведенной Высокопреосвященным Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром в кишиневском Монастыре Святого великомученика Теодора Тирона, более известном как Монастырь Чуфля.

Вместе с прихожанами глава государства помолился за мир, душевное спокойствие и процветание Республики Молдова.

– Поддержка святых мест и нашей православной религии является для меня приоритетом. Считаю, что мы должны уделять больше внимания сохранению единства православного мира и продвижению наших традиционных ценностей. Давайте простим друг друга и с чистым сердцем войдем в Великий пост! – отметил президент.