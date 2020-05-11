В продаже появилась первая черешня: сколько стоит кило ягод?

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Первая молдавская черешня уже появилась на прилавках. Садоводы обещают, что цены будут не выше, чем в прошлом году.

В саду семьи Борончук из села Стурзовка Глодянского района около 2 000 черешневых деревьев. Они плодоносят с мая и до конца июня. Урожай, по оценкам семьи, будет несколько богаче, чем в прошлом году. По словам садовода, стоимость ранней черешни составит 30 леев за 1 кг.

В ассоциации “Молдова Фрукт”, пишет publika.md, настроены пессимистичнее. Специалисты говорят, что в центральных и северных районах черешня сильно пострадала от засухи и весенних заморозков.

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