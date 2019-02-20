В прятки с играми

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О том, что дворовые забавы детворы остались в прошлом

С каждым днём солнце появляется всё чаще. Оно ласково блистает в ясном небе, согревая набухшие почки на ветках. Подсыхают лужи во дворах. Чувствуется, что долгожданное тепло не за горами. Ещё недавно одним из первых признаков прихода весны были квадратики классиков, которые появлялись на асфальте в городах и в сёлах республики.

Но в последнее время городские дворы сильно изменились. А где-то они и вовсе исчезли, вытесненные новостройками и машинами. Под нашими окнами девочки уже не играют в классики, мальчики не гоняют в футбол. Дворовые игры исчезли из жизни современных ребятишек. Те самые игры, в которые играли их родители, бабушки и дедушки.

Генетические подруги

Ольга Сивак, как большинство коренных кишинёвцев, с трепетом вспоминает дворик, где прошло её детство. Нашей собеседнице 65 лет, у неё двое взрослых детей и четверо внуков. Счастливые мгновения и эмоции ранних лет она бережно пронесла через годы.

В её дворе на улице Мичурина (теперь Сфатул Цэрий) собиралось до двадцати детей, в основном девочки. Когда подружкам было по пять-шесть лет, их родители по утрам в летние дни выносили во двор тазики, наливали в них воду, чтобы она к полудню нагрелась. И тогда девчонки устраивали «заплывы». Сначала плескались каждая в своём водоёме, потом начинали прыгать из тазика в тазик, проверяя, у кого он глубже. Неописуемый восторг вызывал неожиданный летний дождь. Все выбегали во двор и играли в догонялки, резво гоняясь друг за другом. Как было весело!

– Дворовые игры научили нас дружить, – отмечает собеседница «АиФ в Молдове». – После детства прошла целая жизнь с её трудностями и заботами. Мои подружки, которых я зову генетическими, разъехались по разным странам. Но мы общаемся до сих пор: переписываемся, ездим друг к другу в гости.

Обратная сторона гонки

35-летняя Любовь Кульчицкая – мама двух детей: сыну 12 лет, дочери 5. Она тоже принадлежит к поколению «играющих» родителей, прошла школу дворовых игр, которые помогли ей избавиться от комплексов.

– До пяти лет я страдала немотой, – рассказывает Люба. – Потом заговорила, но произносила слова с трудом и очень этого стеснялась. Если брата мама не могла загнать с улицы домой, то меня невозможно было выгнать из дома на улицу.

После переезда их дом оказался рядом с пустырём, болотом и огромным орехом, где собиралась большая компания девочек и мальчиков разных возрастов. Девочки играли в дочки-матери, прятки-жмурки, догонялки, пионербол, классики, прыгали в резиночку. Мальчики предпочитали казаков-разбойников, войнушки, строили плоты. Когда для футбола им не хватало игроков, они приглашали девочек – пополнить команду… В азарте разных игр Любаша забывала о речевых трудностях, говорила, как могла, и её понимали. К школе речь у девочки восстановилась.

У 38-летней Екатерины Лукьянец тоже подрастают сын и дочь. С шести лет сын Екатерины занимается в секции водного поло. Пять дней в неделю у него тренировки. В свободное время его не оторвать от компьютерных игр, друзей во дворе нет. Как-то Екатерина попробовала увлечь играми своего детства сына и дочь, но они не оценили старания мамы. Им было скучно.

А в прошлом году Екатерина в качестве сотрудника детского отделения библиотеки провела пилотный тренинг по дворовым играм. Вместе с коллегой она рассказывала и показывала игры своего детства ребятам из творческих лагерей, которые открылись летом при библиотеках. Мальчики и девочки вежливо послушали, попытались поиграть, но не пошло. И они опять уткнулись в свои телефоны…

В плену гаджетов

Так совершенно незаметно исчезли из городских дворов дети, которые теперь проводят время за компьютерными играми. Вместе с детьми ушла и культура дворовых игр, на которых выросло не одно поколение. Ну перестали детишки играть во дворах, скажет иной читатель, какая в этом беда? Но специалисты другого мнения.

– Игра для ребёнка – ведущий вид деятельности. Это то, что позволяет ему развиваться, – убеждена доктор психологии, арт-терапевт, преподаватель Славянского университета Анна Гаврилюк. – В дворовых играх дети пробуют себя в разных ролях и ситуациях. Ребёнку, не игравшему в ролевые игры, – когда он становится то доктором, то учителем, то лётчиком или кем-то ещё, – трудно решать задачи по математике, либо для этого ему нужно больше времени.

Игры в дошкольном возрасте учат коммуникации. Осваивая ролевую игру, ребёнок знакомится с её правилами, условиями, штрафами. Он учится договариваться, какую роль ему предстоит выполнить, какая атрибутика такой роли соответствует. Всё это развивает фантазию, воображение, мышление, память, речь, эмоциональную сферу. А ещё происходит знакомство с кодексом чести. Словом, за простой, на первый взгляд, детской игрой кроется много ресурсных наслоений.

Современные ребятишки, которых не пускают по разным социальным причинам играть во двор, лишаются многого. Ребёнку для игр нужен именно сверстник как субъект эмоциональной или деловой оценки. И гаджеты – не замена. Хотя они тоже предлагают игры на внимание, на развитие памяти. Но планшет, смартфон и другие цифровые устройства не дают ребёнку общения.

Родителям нужно как можно больше общаться со своими детьми, собираться компаниями и учить их всем играм, которые помнят из своего детства… Выиграют от этого как взрослые, так и дети.

КОММЕНТАРИЙ

Взрослое детство

Марина Ракул, учительница начальных классов столичного лицея имени А. С. Пушкина: Папам и мамам моих первоклассников – от 30 до 40 лет. Почти в каждой второй семье один из родителей вынужден уезжать на заработки. Но тот, кто остаётся с детьми дома, старается дать им всестороннее развитие. Игры во дворах ребятам сменили на занятия в различных кружках. У современных учеников просто нет времени гулять.

В классе на первом уроке часто происходят диалоги примерно такого содержания: «Почему не выучил стих?» – «Был на плавании/в художке, пришёл домой в девять вечера». Увы, чрезмерные нагрузки пагубно сказываются на здоровье ребят и на развитии полноценной личности.

Часто учителям хочется сказать родителям: «Мамы и папы, если вы беспокоитесь о будущем ваших деток, отложите в сторону свои ноутбуки и выйдите с ними на улицу. Научите своих чад играть в игры вашего детства. Покажите, как весело вы проводили время, имея в руке только кусочек мела, бельевую резинку или мяч».

ЛЫКО В СТРОКУ

Улица радости

Директор гимназии села Стояновка Кантемирского района Мария Крестинкова – особенный человек. Она родилась, выросла и состоялась в родном селе. Почти 40 лет она учит детей и не один год руководит фольклорным ансамблем «Пламъче» («Огонёчек»). Любимое дело и увлечение, по словам Марии Савельевны, ей помогли выбрать… уличные игры.

– Моё детство пришлось на семидесятые годы, – рассказывает педагог. – Тогда каждая болгарская семья имела от трёх до пяти детей. Летними вечерами на улице собирались внушительные детские компании. Во что мы только не играли!

Но главной забавой были воскресные концерты. Мамы, папы, бабушки и дедушки, отложив дела, рассаживались на принесённые из дома табуретки и низенькие скамеечки и терпеливо ожидали начала представления. Каждый ребёнок выступал со своим номером: пел, читал стих, танцевал или участвовал в инсценировке. Девочки, чтобы походить на настоящих артисток, привязывали к сандалиям пустые катушки и получались туфли на каблуках. Бабушкины шали, замотанные вокруг талии, превращались в концертные юбки. Сценический микрофон заменял обычный подсолнух на длинной ножке, вкопанный в землю…

Спустя какое-то время заведующая сельской библиотекой, узнав о представлениях, организованных Марией, создала из уличных артистов школьную агитбригаду, которая выступала на фермах, в поле, в бригадах. Но первое признание Мария и её друзья получили на своей улице.

– После школы я поступила в Кагульское педагогическое училище им. А. С. Макаренко. На выходные приезжала к родителям, – рассказывает директор гимназии, – и первыми меня всегда встречали младшие ребята, с которыми я устраивала концерты и другие развлечения…

Татьяна СОЛОВЬЁВА