В примэрии рассказали о подготовке школ и детсадов к новому учебному году

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В мэрии Кишинёва сообщили, что ремонтные работы, которые ведутся в 252 школах и детских садах столицы, завершены на 70-80%. Работы осуществляют по 4 приоритетным направлениям: ремонт кровли, санузлов, инженерных сетей и общий ремонт помещений (столовые, спортивные залы, группы детских садов, спальни, коридоры и т. д.).

Ремонт помещений в школьных и дошкольных учреждениях столицы выполнен на 88%: из 131 запланированного учреждения работы полностью выполнены в 36 учреждениях (27%); 80 учреждений находятся в процессе ремонта (61%); 15 учреждений готовятся к ремонтным работам (12%).

Ремонт крыш завершён на 70%: из 24 учреждений работы завершены в 6 зданиях (25%); в процессе работы – 11 учреждений (45%); подготовка ведётся в 7 учреждениях (30%).

Ремонт сантехнического и отопительного оборудования завершён в 17 учреждениях из 59 (29%). Работы продолжаются в 32 зданиях (54%), а ещё 10 учреждений готовятся к ремонту (17%).

Ремонт электросетей выполнен в 16 учебных заведениях из 38 (42%). Ещё в 22 учреждениях работы продолжаются (58%).

Все категории работ планируется завершить к 25 августа.