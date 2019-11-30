В примэрии обсудили проблему бездомных животных и разработали план действий (ФОТО)

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Работники примэрии и подконтрольных ей ведомств провели встречу, в рамках которой обсудили регламент по бездомным животным. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

Кожокару потребовал, чтобы за неделю было сделано следующее:

Разработан план действий каждого компетентного ведомства. Создать в каждом секторе группу по отлову собак, оснащенную всем необходимым и согласно нормам и требованиям. Определить территорию для содержания отловленных собак и обустроить ее. Подготовить отчет о содержании собак и их питания. Отдел по защите животных должен проверить условия содержания собак в Центре по отлову и стерилизации, а также посчитать количество питомцев. Договориться с Аграрным университетом о выделении нескольких студентов, для помощи в стерилизации собак, которая будет длиться в день по 12 часов. Создать в Отделе по защите животных “горячую линию”, куда могли бы звонить горожане. Вместе с претурами проверить все стройки во всех секторах и узнать, на территории каких обитают собаки.