В примэрии обсудили проблему бездомных животных и разработали план действий (ФОТО)

В примэрии обсудили проблему бездомных животных и разработали план действий (ФОТО)

Работники примэрии и подконтрольных ей ведомств провели встречу, в рамках которой обсудили регламент по бездомным животным. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

Кожокару потребовал, чтобы за неделю было сделано следующее:

  1. Разработан план действий каждого компетентного ведомства.
  2. Создать в каждом секторе группу по отлову собак, оснащенную всем необходимым и согласно нормам и требованиям.
  3. Определить территорию для содержания отловленных собак и обустроить ее.
  4. Подготовить отчет о содержании собак и их питания.
  5. Отдел по защите животных должен проверить условия содержания собак в Центре по отлову и стерилизации, а также посчитать количество питомцев.
  6. Договориться с Аграрным университетом о выделении нескольких студентов, для помощи в стерилизации собак, которая будет длиться в день по 12 часов.
  7. Создать в Отделе по защите животных “горячую линию”, куда могли бы звонить горожане.
  8. Вместе с претурами проверить все стройки во всех секторах и узнать, на территории каких обитают собаки.
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