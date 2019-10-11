В примэрии Кишинева по инициативе социалистов устанавливают лифт для людей с ограниченными возможностями (ФОТО)

В примэрии Кишинева по инициативе социалистов устанавливают лифт для людей с ограниченными возможностями (ФОТО)

Кандидат на должность генпримара Кишинева Ион Чебан, который почти четыре года был председателем фракции Партии социалистов в мунсовете, рассказал об очередном обещанном ими и выполненном проекте.

Так, на данный момент в здании столичной примэрии завершается установка лифта для людей с ограниченными возможностями. Эта инициатива, предложенная фракцией ПСРМ, была одобрена муниципальным советом в июне прошлого года.

После установки лифта люди с ограниченными возможностями смогут участвовать в заседаниях муниципального совета, а также приходить на прием к генеральному примару.

Стоит отметить, что за четыре года работы оппозиционной фракции ПСРМ во главе с Ионом Чебаном удалось сделать много хорошего для горожан всех возрастов и положений: детей, молодежи, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, молодых семей и новоиспеченных родителей, малоимущих и попавших в затруднительное положение. Полный отчет о деятельности фракции ПСРМ можно найти на сайте ionceban.md.

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