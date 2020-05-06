В примарии подробно обсудили концепцию уличной торговли

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В столичной примарии в режиме онлайн прошло обсуждение проекта концепции уличной торговли в Кишинёве. В дискуссиях приняли участие представители муниципалитета, экономические агенты, представители прессы и гражданского общества.

Как уточнил Ион Чебан, это первая публичная дискуссия, на которой местная администрация представила своё видение концепции уличной торговли. В последующие дни, пишет moldpres.md, также будут организованы подобные публичные обсуждения в соответствии с положениями профильного законодательства.

Местные органы власти получили от представителей бизнес-среды множество предложений и идей, большинство из которых были отражены в проекте уличной торговли.

Концепция развития уличной торговли в Кишинёве призвана стимулировать и лучшим образом организовать уличную торговлю, создать конкурентоспособную среду и, вместе с тем, привлекательный облик города.

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