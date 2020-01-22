В примарии обсудили способы помощи пассажирам с ограниченными возможностями (ФОТО)

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Муниципальные власти изучают возможности социальной интеграции людей с особыми потребностями и их обеспечение транспортной инфраструктурой и услугами. Данную проблему столичный градоначальник Ион Чебан обсудил с представителями организаций инвалидов, профильных органов власти и служб общественного транспорта.

В ходе обсуждений были рассмотрены наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются люди с особыми потребностями, в том числе: отсутствие спецтранспорта в большинстве секторов столицы и в пригородах, остановки, не приспособленные для людей с нарушениями зрения и слуха, отсутствие пандусов в государственных учреждениях и т. д.

Чебан отметил, что подход к проблемам людей с ограниченными возможностями требует особого внимания на муниципальном уровне. Он призвал Главное управление общественного транспорта и путей сообщения разработать план действий, который включает конкретные шаги по созданию доступных условий для безопасного передвижения людей с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день в Кишинёве проживают около 2 000 людей с ограниченными физическими возможностями.