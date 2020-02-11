В примарии Кишинева обсудили механизмы финансирования проектов энергоэффективности в жилом секторе

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Представители муниципальной администрации провели накануне рабочее заседание с экспертами проекта «Устойчивые зеленые города», реализуемого ПРООН Молдова и финансируемого Глобальным экологическим фондом по вопросу осуществления проектов в области энергоэффективности на уровне муниципального жилищного фонда. Несмотря на то, что примария выделяет ежегодно из бюджета внушительные суммы, ситуация в жилищном секторе, управляемом муниципалитетом, деградирует.

По словам специалистов, сектор жилых помещений обладает потенциалом для снижения потребления энергии на 60%, что можно было бы использовать при надлежащем управлении на местном и национальном уровнях. Соответствующие выводы озвучили участники заседания – международные консультанты и эксперты по проекту «Устойчивые зеленые города».

В ходе встречи собеседники привели ряд успешных примеров, реализованных в европейских странах, которые могли бы послужить ориентиром для примарии Кишинева с целью консолидации муниципального жилищного фонда. К ним относятся проекты в области энергоэффективности с сокращением потребления тепла, термоизоляцией фасадов зданий, модернизацией внутренних теплосетей и установкой солнечных панелей для получения электроэнергии, которая может использоваться в освещении мест общего пользования и подвалов. Для осуществления соответствующих инициатив международные организации и муниципалитет предоставят гранты, но в то же время, собственники жилья в многоэтажных домах должны будут перейти от формы муниципального управления к частному, путем создания ассоциаций совладельцев кондоминиума (ACC) а также вкладывать финансовые средства, отображенные в тарифе.

В контексте, вице-примар столицы Илие Чебан подтвердил заинтересованность примарии в поддержке инициатив, направленных на сокращение газовых выбросов, стоимости фактур за тепловую энергию, а также укрепление потенциала ассоциаций жильцов, сообщает пресс-служба кишиневской администрации.