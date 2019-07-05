В приграничной зоне обнаружены три плантации дикорастущей конопли (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции на севере страны обнаружили три участка, на которых произрастали растения конопли. Они были выкорчеваны, а образцы направлены на экспертизу.

Плантации были найдены всего в 150 метрах от границы, вблизи пункта пропуска “Крива”. На месте было установлено, что это – дикорастущая конопля.

Возле пункта пропуска “Костешты”, в районе села Болотино Глодянского района, также была обнаружена плантация площадью 50 м², покрытая растениями конопли, достигающими в высоту 1-1,5 м. Ещё 315 конопляных кустов были найдены ​​4 июля вблизи КПП “Липканы”.

Все растения были скошены и уничтожены. Сообщается, что мероприятия проходили в рамках оперативно-профилактической операции “МАК-2019”.