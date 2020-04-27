В приграничной зоне нашли машину с любопытной “судьбой”

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В 300 метрах от линии государственной границы правоохранители заметили автомобиль, который направлялся из населённого пункта в сторону поля. Пограничники остановили машину.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, за рулём автомобиля марки Mitsubishi Pajero находился 57-летний житель села Гримэнкэуць Бричанского района. Транспортное средство, произведённое в 2003 году, было зарегистрировано в Литве.

Выяснилось, что в этой стране машина была снята с учёта и якобы уничтожена в связи с кончиной её владельца. Было также установлено, что регистрационный номер автомобиля недействителен, а срок технического осмотра и страховка давно истекли. Более того, срок действия временного разрешения на нахождение на территории РМ закончился 3 года назад.

Транспортное средство было конфисковано. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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