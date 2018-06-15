В пригороде Кишинёва проходит первая международная сельхозвыставка TehAgroFest-2018 (ФОТО)

В коммуне Тохатин с 14 по 16 июня проходит грандиозная международная сельскохозяйственная выставка в формате тест-драйв – TehAgroFest-2018.

На выставке будет представлена новейшая сельскохозяйственная техника и оборудование. Организаторами мероприятия выступила сельскохозяйственная компания Sanctum AG. В течение трёх дней посетители смогут узнать о самых современных технологиях, благодаря которым будет развиваться сельскохозяйственный сектор Молдовы.

На выставке будут представлены:

– новинки сельхозтехники и агрегатов;

– инновационные технологии выращивания полевых культур;

– новые сорта и гибриды пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

В рамках выставки также пройдут демонстрации сельхозтехники в полевых условиях, а также почвообрабатывающих агрегатов в действии. Кроме этого, организаторы обещают провести тематические лекции, презентации и семинары.

Фото: agrobiznes.md