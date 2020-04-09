В пригороде Кишинёва не разминулись два авто (ФОТО)

В пригороде Кишинёва не разминулись два авто (ФОТО)

Два автомобиля столкнулись этим утром в Данченах. Известно, что водители двигались в противоположных направлениях.

Фотографии с места происшествия были размещены очевидцами в социальной сети. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пишет echipa.md. Им предстоит установить виновника ДТП, которому грозит штраф в размере 1 500 леев и шесть штрафных пунктов.

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