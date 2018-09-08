В пригороде Думбрава сегодня временно отключат электричество

Об этом сообщает поставщик услуги.

Согласно представленной информации, обесточенными окажутся жители села Думбрава, проживающие по следующим улицам: Боц Михай, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, Ла Рэскруче, Мария Чиботарь, Михаил Садовяну, Митрополит Петру Мовилэ, Приетенией, Рарештий, Сфынтул Георге, Теилор. Виерул, Завоюулуй. Отключения продлятся с 09.00 до 17.00.

Подача услуги будет временно прекращена и в Кэушанах и Хынчештах. Более подробнее с информацией можно ознакомиться здесь.