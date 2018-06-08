В приднестровском селе за два дня погибли два человека

В обоих трагедиях причиной стал несчастный случай.

Первый произошел вечером 5 июля. Двое мужчин, употребив спиртного, пошли на озеро на рыбалку. Один из них вернулся утром и сообщил, что его друг утонул в озере.

– На месте происшествия сотрудники районного отдела внутренних дел обнаружили одежду 44-летнего местного жителя, а его тело без признаков насилия со дна водоёма подняли спасатели, – сообщили в МВД Приднестровья.

Вторая трагедия произошла на следующий день, во дворе одного из домов. 47-летний мужчина решил отремонтировать свой автомобиль марки ВАЗ-2103, для чего установил его на опоры из котельца. Однако во время проведения работ котелец не выдержал веса машины, та рухнула и придавила несчастного.

По обоим фактам происшествий проводятся проверки. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.